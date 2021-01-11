В МФЦ начнут выдавать биометрические загранпаспорта

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев рассказал « Известиям », что в течение 2021 года россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и оплачивать госпошлину по QR-коду в МФЦ.

По словам замминистра, оплата госпошлин с помощью QR-кода пока доступна в рамках экспериментального проекта только в Липецкой области. Гражданин, приходя в центр «Мои документы», получает квитанцию с QR-кодом для оплаты. Затем с помощью мобильного приложения «Госуслуги» сканирует его и вносит данные карты для списания средств. В 2021 году проект планируется распространить на всю Россию.

В стране выдавать биометрические загранпаспорта должны были начать в 2020-м, однако из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. В этом году планируется отладить механизм.