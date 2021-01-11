От коронавируса скончались еще три жителя Пензенской области

Пензенские врачи зарегистрировали смерть еще трех жителей региона, болевших коронавирусом.

Скончались мужчины 66 и 55 лет и 41-летняя женщина. У всех пациентов были хронические заболевания, однако причиной их гибели стал коронавирус, осложненный пневмонией, сообщает областной оперштаб по борьбе с вирусом.

Таким образом, с начала пандемии скончались 340 жителей.

Медики напоминают, что для снижения рисков инфицирования нужно носить маску в общественных местах и не прикасаться к лицу немытыми руками.