От коронавируса скончались еще три жителя Пензенской области

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Скончались мужчины 66 и 55 лет и 41-летняя женщина. У всех пациентов были хронические заболевания, однако причиной их гибели стал коронавирус, осложненный пневмонией, сообщает областной оперштаб по борьбе с вирусом.
Таким образом, с начала пандемии скончались 340 жителей.
Медики напоминают, что для снижения рисков инфицирования нужно носить маску в общественных местах и не прикасаться к лицу немытыми руками.