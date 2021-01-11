Два чиновника оставят посты в Министерстве финансов страны

В Министерстве финансов России планируются сокращения, сообщают «Известия» . Так, свои посты оставят первый замглавы ведомства Татьяна Нестеренко и замминистра Антон Дроздов.

Напомним, по новым правилам в министерстве должно быть не более 10 заместителей министра, один из них – первый. На сегодняшний день у главы ведомства Антона Сиуанова 12 замов, в том числе два – первых.

«Поскольку по новым правилам в минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо было либо сокращать, либо понижать до замглавы. Ни Леонид Горнин, ни Татьяна Нестеренко на понижение не были готовы», - поясняют «Известия».

Реформа госаппарата была объявлена в ноябре 2020 Михаилом Мишутсиным. В министерствах и регионах планируют упразднить должности 5-10% чиновников.