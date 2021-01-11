В Пензенской области построят 21 детский сад

В частности, он отметил, что продолжится строительство детсадов, будет идти реконструкция имеющихся помещений.

«Всего 21 детский сад запланирован. Хочу обратить внимание министра - приступите к работе. 13 спортивных залов школ будут отремонтированы. У жителей должен быть доступ к залам в свободное время. Нужно мониторить ситуацию, необходимы занятия футболом, волейболом, настольным теннисом. Важно, чтобы там был педагог-тренер. Обращаю внимание на это глав администраций муниципальных образований. Нужно делать с соблюдением санитарных норм», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что также в Пензенской области будет построен центр поддержки одаренных детей «Ключевский» с самым современным оборудованием. Кроме того, будут отремонтированы дома культуры в ряде муниципалитетов.