В Пензенской области построят 120 новых ФАПов и 30 амбулаторий

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 11 января сообщил о том, что регион приступил к реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«В 26 населенных пунктах региона за пять лет появятся новые объекты - 120 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), 69 фельдшерских пунктов, 30 врачебных амбулаторий, участковая больница. В Кузнецке запланировано строительство взрослой поликлиники. В праздничные дни я был в детской поликлинике в Спутнике, которая должна начать работу с 1 февраля. Обращаю внимание [зампреда правительства] Вячеслава Космачева на укомплектованность кадрами и оборудованием», - подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что 8 января посещал «красную зону» областного госпиталя для ветеранов войн, и отметил, что по-прежнему много больных коронавирусом.

«Нам нужно продолжить активную борьбу за жизнь и здоровье людей, нужно, чтобы люди понимали, что если заболел, то не стоит надеяться на авось. Люди это понимают, только когда оказываются на больничной койке или в реанимации. Заболел - сразу к врачам, не нужно дома лечиться. Даже руководители высокого ранга попадают в реанимацию в тяжелом состоянии, оказывается, что около 10 дней лечились дома непонятно как», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор призвал министров активнее приступать к работе, так как времени на раскачку нет.

«Через неделю уже буду задавать вопросы. Погружайтесь в работу мгновенно», - добавил он.