Такого позора я не потерплю - Белозерцев о состоянии музея-усадьбы Белинского

11 января во время оперативного совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскритиковал состояние музея-усадьбы В. Г. Белинского.

Глава региона напомнил, что не так давно посещал учреждение культуры.

«Музей - в удручающем состоянии. В этом году - юбилейная дата. Поручил Курдовой [глава областного минкульта Татьяна Курдова] найти средства на ремонт объекта. Такого позора я не потерплю. Должностные лица есть, а ждут, когда губернатор приедет. Котельная не работает, забор покосился. Вокзал в Каменке отремонтировали, площадь приводим в порядок, музей воды «Кувака» работает - много посещений, «Тарханы» работают, что мешает сделать нам прекрасный кластер направления «Каменка - Белинский?» Никогда не будет средств с таким подходом», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, музей является культурным центром Белинского района. Там провел свои школьные годы великий критик, бывали цари, знаменитые писатели и даже полководцы.

Однако состояние объекта оставляет желать лучшего. Ранее жители Пензы, работники музея и краеведы обращались к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой помочь в ремонте уникального здания. Данный вопрос также обсуждался на сессии областного ЗакСобрания. Стоимость работ в музее оценили в 39 млн рублей.