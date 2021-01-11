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11.01.2021г.
На «Чистую воду» в Пензенской области 70% денег выделят из бюджета региона

На «Чистую воду» в Пензенской области 70% денег выделят из бюджета региона

Пн, 11.01.21 09:59
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11 января на еженедельной планерке в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев рассказал, сколько муниципалитетов получат помощь по программе «Чистая вода».

По его словам, на сегодняшний день подана 91 заявка на общую сумму 262 млн рублей.

«Деньги очень большие. Никогда еще не было, чтобы областной бюджет взял на себя большую часть расходов – 70%», - уточнил глава региона.

Напомним, во многих районах области и в самой Пензе существуют проблемы с чистой питьевой водой. Так, 5 января жители микрорайона Барковка пожаловались губернатору на отсутствие водопровода: есть только колодцы, но вода в них ржавая из-за большого содержания железа. Иван Белозерцев поручил чиновникам изыскать средства на возведение сетей и в ближайшее время разработать проект.

 

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10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
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31.12.2020 11:33
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29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
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23.12.2020 05:12
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21.12.2020 05:00
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