На «Чистую воду» в Пензенской области 70% денег выделят из бюджета региона

11 января на еженедельной планерке в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев рассказал, сколько муниципалитетов получат помощь по программе «Чистая вода».

По его словам, на сегодняшний день подана 91 заявка на общую сумму 262 млн рублей.

«Деньги очень большие. Никогда еще не было, чтобы областной бюджет взял на себя большую часть расходов – 70%», - уточнил глава региона.

Напомним, во многих районах области и в самой Пензе существуют проблемы с чистой питьевой водой. Так, 5 января жители микрорайона Барковка пожаловались губернатору на отсутствие водопровода: есть только колодцы, но вода в них ржавая из-за большого содержания железа. Иван Белозерцев поручил чиновникам изыскать средства на возведение сетей и в ближайшее время разработать проект.