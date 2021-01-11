У пензенцев появится возможность безналичной оплаты на спортобъектах

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11 января на оперативном совещании губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ввести возможность оплаты посещения спортивных объектов с помощью банковских карт.
Такое поручение он дал министру физической культуры и спорта региона Григорию Кабельскому. Он аргументировал это тем, что при оплате наличными людям не всегда дают чек, в итоге деньги идут мимо кассы.
Иван Белозерцев напомнил, что посещал спортивный объект в одном из районов. Там тренировались саратовские спортсмены, они отметили, что в Пензенской области дешевле, чем на их родине почти в два раза. Чек при оплате гости не брали. Он поручил всем министрам переходить на современные способы оплаты.
Ранее глава региона сообщил о ремонте 13 спортивных залов в школах и поручил сделать их доступными для всех жителей области.