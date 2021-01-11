Белозерцев прокомментировал отравление ребенка угарным газом

11 января глава Пензенского региона Иван Белозерцев во время оперативного совещания поднял вопросы техобслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования в квартирах жителей.

Он обратил внимание глав районных администраций, что ежегодно в регионе происходят пожары, люди погибают от утечки газа. Губернатор отметил, что некоторые семьи не разрешают работникам газовых служб зайти к ним в дом или квартиру для проверки тяги в дымоходе.

«В Пензе ребенок умер. Начинаем разбираться - приходили к ним, они отказались, чтобы газовые службы проверили вытяжку. Люди не понимают, когда сами все ремонтируют. Поэтому профессиональные работники газовой службы должны приходить, с ними нужно заключать контакты, от этого зависит жизнь», - призвал Иван Белозерцев.

Напомним, 27 декабря целая семья отравилась угарным газом: маленький ребенок скончался, родителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее проблема допуска газовщиков к оборудованию в домах уже поднималась главой региона. Тогда люди отказывались пускать работников газовой службы, ссылаясь на пандемию коронавируса. После этого губернатор распорядился провести тестирование сотрудников на ковид и довести эту информацию до жителей.