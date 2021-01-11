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11.01.2021г.
Никольский «Горводоканал» оштрафовали на 120 тысяч рублей за загрязнение реки Маис

Никольский «Горводоканал» оштрафовали на 120 тысяч рублей за загрязнение реки Маис

Пн, 11.01.21 10:36
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Прокуратура Никольского района оштрафовала руководителя «Горводоканала» на 120 тысяч рублей за загрязнение реки Маис.

Во втором квартале 2020 года МКП «Горводоканал» города Никольска сбросило сточные воды в реку Маис, превышая нормативы предельно допустимых концентраций (ПКД) загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. Более того, в одной из лабораторий ПФО подтвердили, что в реке Маис превышены концентрации загрязняющих веществ по аммонию, нитриту, фосфатам, нефтепродуктам, фенолу, железу, марганцу, меди, свинцу и цинку.

Прокуратура Никольского района выяснила, что причиной загрязнения реки послужил значительный износ очистных сооружений. Она возбудила дело об административном правонарушении и оштрафовала руководителя ресурсоснабжающей организации на 120 тысяч рублей.

На данный момент нарушения не устранены. Прокуратура района обратилась в местный суд с исковым заявлением о понуждении администрации Никольска очистить сточные воды. Отремонтировать очистные сооружения планируется в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

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Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе
10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
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23.12.2020 05:12
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