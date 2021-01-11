Никольский «Горводоканал» оштрафовали на 120 тысяч рублей за загрязнение реки Маис

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Во втором квартале 2020 года МКП «Горводоканал» города Никольска сбросило сточные воды в реку Маис, превышая нормативы предельно допустимых концентраций (ПКД) загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. Более того, в одной из лабораторий ПФО подтвердили, что в реке Маис превышены концентрации загрязняющих веществ по аммонию, нитриту, фосфатам, нефтепродуктам, фенолу, железу, марганцу, меди, свинцу и цинку.
Прокуратура Никольского района выяснила, что причиной загрязнения реки послужил значительный износ очистных сооружений. Она возбудила дело об административном правонарушении и оштрафовала руководителя ресурсоснабжающей организации на 120 тысяч рублей.
На данный момент нарушения не устранены. Прокуратура района обратилась в местный суд с исковым заявлением о понуждении администрации Никольска очистить сточные воды. Отремонтировать очистные сооружения планируется в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.