Никольский «Горводоканал» оштрафовали на 120 тысяч рублей за загрязнение реки Маис

Прокуратура Никольского района оштрафовала руководителя «Горводоканала» на 120 тысяч рублей за загрязнение реки Маис.

Во втором квартале 2020 года МКП «Горводоканал» города Никольска сбросило сточные воды в реку Маис, превышая нормативы предельно допустимых концентраций (ПКД) загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. Более того, в одной из лабораторий ПФО подтвердили, что в реке Маис превышены концентрации загрязняющих веществ по аммонию, нитриту, фосфатам, нефтепродуктам, фенолу, железу, марганцу, меди, свинцу и цинку.

Прокуратура Никольского района выяснила, что причиной загрязнения реки послужил значительный износ очистных сооружений. Она возбудила дело об административном правонарушении и оштрафовала руководителя ресурсоснабжающей организации на 120 тысяч рублей.

На данный момент нарушения не устранены. Прокуратура района обратилась в местный суд с исковым заявлением о понуждении администрации Никольска очистить сточные воды. Отремонтировать очистные сооружения планируется в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.