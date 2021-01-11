Сколько происшествий с детьми случилось в Пензенской области за праздники

11 января на планерке в правительстве Пензенской области, которую проводит губернатор Иван Белозерцев, министр образования региона Александр Воронков доложил, как был организован досуг школьников во время новогодних каникул.

По его словам, в этот период более 120 детей приняли участие в мероприятиях на свежем воздухе. 146 ребят отдохнули в санаториях, еще 436 – в «Сельской здравнице».

Несмотря на усиленную работу, некоторые правонарушения предотвратить не удалось.

«Было три самовольных ухода, в алкогольном опьянении ребенок был доставлен 31 декабря в больницу, были отравления препаратами […], две аварии с участием несовершеннолетних. Все ситуации рассматривались органами профилактики. Основная проблема - бесконтрольность», - сообщил глава ведомства.

Иван Белозерцев поручил подключиться к работе детскому омбудсмену региона Елене Столяровой, а также главам районных администраций.

«Каждый случай, главы [администраций] и министерство [образования], возьмите на контроль. Надо разобраться, нужно заниматься детьми в группе риска», - нацелил губернатор.

Ранее глава региона рассказал, что в Пензенской области появится 21 новый детский сад.