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11.01.2021г.
Белозерцев поручил проверить здания, где хотят разместить вытрезвители

Белозерцев поручил проверить здания, где хотят разместить вытрезвители

Пн, 11.01.21 10:28
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На оперативном совещании губернатора Ивана Белозерцева 11 января обсудили происшествия, которые случились в новогодние праздники, а также строительство вытрезвителей в регионе.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов сообщил, что в праздничных мероприятиях принимали участие 19 тысяч человек, в прошлом году было 40 тысяч.

«В ночь с 6 на 7 января в религиозных мероприятиях участвовали 13 тысяч человек, это тоже меньше, чем годом ранее. Места проведения охранялись сотрудниками полиции, ОМОНа», - уточнил он.

Юрий Денисов добавил, что всего было зарегистрировано восемь аварий, пострадали в них 11 человек.

«Обращаю внимание на содержание дорог. Я сегодня приглашу руководителей Счетной палаты, чтобы выборочно взяли на контроль и проверили ряд дорожных организаций по соблюдению конкурсных процедур, касающихся содержания проезжей части. Снег выпал - выходят только на следующий день. Есть прогноз погоды, есть понимание, когда пойдет снег, будет гололедица. Зачем ждать? Выходят с запозданием, в итоге люди гибнут в авариях и получают увечья. Нужно проанализировать за последние пять лет по дорогам - где были ДТП с гибелью людей и увечьями и кто отвечал за содержание дороги, какой месяц. В таком случае, когда компания заявляется на содержание дороги, будет понятно, заключать контракт или нет», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Юрий Денисов также сообщил, что за праздники случилось 37 пожаров, в 2020-м был 41.

«13 фактов обнаружения трупов без признаков насильственной смерти. С признаками обнаружено не было», - добавил он.

Губернатор также спросил про открытие вытрезвителя. Юрий Денисов ответил, что пока ожидается нормативно-правовая база. Иван Белозерцев подчеркнул, что из-за алкоголизма у людей – большие проблемы. Он поручил понять, где будут расположены организации и в каком состоянии находятся эти здания.


 

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09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
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29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
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23.12.2020 05:12
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