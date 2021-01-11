Белозерцев поручил проверить здания, где хотят разместить вытрезвители

На оперативном совещании губернатора Ивана Белозерцева 11 января обсудили происшествия, которые случились в новогодние праздники, а также строительство вытрезвителей в регионе.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов сообщил, что в праздничных мероприятиях принимали участие 19 тысяч человек, в прошлом году было 40 тысяч.

«В ночь с 6 на 7 января в религиозных мероприятиях участвовали 13 тысяч человек, это тоже меньше, чем годом ранее. Места проведения охранялись сотрудниками полиции, ОМОНа», - уточнил он.

Юрий Денисов добавил, что всего было зарегистрировано восемь аварий, пострадали в них 11 человек.

«Обращаю внимание на содержание дорог. Я сегодня приглашу руководителей Счетной палаты, чтобы выборочно взяли на контроль и проверили ряд дорожных организаций по соблюдению конкурсных процедур, касающихся содержания проезжей части. Снег выпал - выходят только на следующий день. Есть прогноз погоды, есть понимание, когда пойдет снег, будет гололедица. Зачем ждать? Выходят с запозданием, в итоге люди гибнут в авариях и получают увечья. Нужно проанализировать за последние пять лет по дорогам - где были ДТП с гибелью людей и увечьями и кто отвечал за содержание дороги, какой месяц. В таком случае, когда компания заявляется на содержание дороги, будет понятно, заключать контракт или нет», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Юрий Денисов также сообщил, что за праздники случилось 37 пожаров, в 2020-м был 41.

«13 фактов обнаружения трупов без признаков насильственной смерти. С признаками обнаружено не было», - добавил он.

Губернатор также спросил про открытие вытрезвителя. Юрий Денисов ответил, что пока ожидается нормативно-правовая база. Иван Белозерцев подчеркнул, что из-за алкоголизма у людей – большие проблемы. Он поручил понять, где будут расположены организации и в каком состоянии находятся эти здания.



