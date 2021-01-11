В районах Пензенской области установят дополнительные хоккейные площадки

11 января во время оперативного совещания министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский доложил губернатору Иван Белозерцеву, как регион подготовили к проведению зимних спортивных мероприятий.

По его словам, было залито 160 хоккейных площадок, проложено 806 км лыжных трасс. Также в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» создали семь хоккейных площадок с пластиковыми бортами, которые стали центром зимнего отдыха.

Губернатор поручил главам районных администраций изучить успешные проекты по созданию хоккейных площадок в регионе, так как в каждом районе следует возвести дополнительные. По словам Ивана Белозерцева, сейчас эту работу нужно продолжать, а также проводить хоккейные соревнования. Губернатор нацелил приобрести форму для юных хоккеистов и создать условия для проведения турнира по хоккею «Золотая шайба». Также глава области поручил собрать ветеранов хоккея и посетить районы области, площадки.

Григорий Кабельский добавил, что с 1 января в регионе начали работу все физкультурно-оздоровительные комплексы и и спортзалы.

«4 января на Олимпийской аллее стартовал лыжный марафон (0+), он будет проходить 6 недель в онлайн-формате, 300 человек зарегистрировались, главы, обратите на него внимание», - сказал он.

Министр добавил, что в зимних забавах приняли участие 18 тысяч жителей региона. Также он обратил внимание глав на то, какие объекты в районах нуждаются в ремонте, что приступить к нему летом.

Напомним, с декабря по март планируется провести 1 347 спортивных мероприятий, 41% из них пройдет на свежем воздухе из-за непростой эпидобстановки.