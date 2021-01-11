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11.01.2021г.
В районах Пензенской области установят дополнительные хоккейные площадки

В районах Пензенской области установят дополнительные хоккейные площадки

Пн, 11.01.21 11:03
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11 января во время оперативного совещания министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский доложил губернатору Иван Белозерцеву, как регион подготовили к проведению зимних спортивных мероприятий.

По его словам, было залито 160 хоккейных площадок, проложено 806 км лыжных трасс. Также в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» создали семь хоккейных площадок с пластиковыми бортами, которые стали центром зимнего отдыха.

Губернатор поручил главам районных администраций изучить успешные проекты по созданию хоккейных площадок в регионе, так как в каждом районе следует возвести дополнительные. По словам Ивана Белозерцева, сейчас эту работу нужно продолжать, а также проводить хоккейные соревнования. Губернатор нацелил приобрести форму для юных хоккеистов и создать условия для проведения турнира по хоккею «Золотая шайба». Также глава области поручил собрать ветеранов хоккея и посетить районы области, площадки.

Григорий Кабельский добавил, что с 1 января в регионе начали работу все физкультурно-оздоровительные комплексы и и спортзалы.

«4 января на Олимпийской аллее стартовал лыжный марафон (0+), он будет проходить 6 недель в онлайн-формате, 300 человек зарегистрировались, главы, обратите на него внимание», - сказал он.

Министр добавил, что в зимних забавах приняли участие 18 тысяч жителей региона. Также он обратил внимание глав на то, какие объекты в районах нуждаются в ремонте, что приступить к нему летом.

Напомним, с декабря по март планируется провести 1 347 спортивных мероприятий, 41% из них пройдет на свежем воздухе из-за непростой эпидобстановки.

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9-3894291/
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09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
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02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
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01.01.2021 06:21
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31.12.2020 11:33
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29.12.2020 20:25
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