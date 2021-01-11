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11.01.2021г.
В России ждут резкого роста цен на бензин

В России ждут резкого роста цен на бензин

Пн, 11.01.21 10:59
Просмотров: 132

В России оптовые цены на топливо могут резко подскочить, пишут РИА Новости со ссылкой на «Коммерсант».

Такая тенденция может сложиться из-за повышения цен на нефтью, которые в начале года поднялись почти на 10%. Из-за слабого рубля, сниженной экспортной пошлины и роста акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательными для нефтяных компаний.

По мнению экспертов, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы за последние годы было за счет демпфирующего механизма, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи внутри страны. Последний раз параметры демпфера корректировались еще в 2019 году, и теперь этот показатель отстает от реальных цен на рынке. Это означает, что нефтяники не только не получают компенсации, но и СМИ вынуждены доплачивать в бюджет.

За период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

Источник фотографии: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-996617/
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25.11.2020 10:35
Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе
10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
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18.12.2020 05:17
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11.12.2020 20:15
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