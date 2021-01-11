В России ждут резкого роста цен на бензин

В России оптовые цены на топливо могут резко подскочить, пишут РИА Новости со ссылкой на «Коммерсант» .

Такая тенденция может сложиться из-за повышения цен на нефтью, которые в начале года поднялись почти на 10%. Из-за слабого рубля, сниженной экспортной пошлины и роста акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательными для нефтяных компаний.

По мнению экспертов, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы за последние годы было за счет демпфирующего механизма, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи внутри страны. Последний раз параметры демпфера корректировались еще в 2019 году, и теперь этот показатель отстает от реальных цен на рынке. Это означает, что нефтяники не только не получают компенсации, но и СМИ вынуждены доплачивать в бюджет.

За период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.