На пензенских трассах организовали круглосуточное дежурство спецтехники

В Пензенской области на трассах организовали круглосуточное дежурство спецтехники. Они необходимы для своевременной очистки проезжей части от снега.

Всего задействовано 216 спецмашин, уточнили в пресс-службе регионального минстроя. Кроме того, для предотвращения образования гололедицы на дорогах регионального значения высыпано более 3000 тонн пескосолянной смеси.

«Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области рекомендует всем автовладельцам по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте в период снегопада. Соблюдайте правила дорожного движения», - добавили в пресс-службе.

Напомним, из-за плюсовой температуры днем и отрицательной ночью, на дорогах образуется гололед, а сверху – снежная каша. Инспекторы просят водителей быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах в это время, не лихачить и не совершать резких маневров. О том, как выйти из заноса можно прочитать в нашем материале.