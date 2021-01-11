Известен суточный прирост больных коронавирусом в Пензенской области

По состоянию на 11 января, в регионе зафиксирован 28 251 случай заражения, прирост за сутки составил 196 случаев. Выздоровели 22 625 жителей, умерли 340 пациентов.

В стране коронавирусом заразились 3 425 269 человек, за сутки диагноз подтвердился у 23 315 жителей.

Врачи рекомендуют быть особенно осторожными в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта, а также максимально сократить прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам.