Как пензенцы заражались коронавирусом в праздники. Данные Роспотребнадзора

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11 января в ходе оперативного совещания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начальник регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин доложил об эпидситуации после новогодних праздников.
По его словам, в течение первой недели года было зафиксировано 2496 случаев ОРВИ, по отношению к предыдущей отмечается спад на 46%. В настоящее время превышение уровня эпидпорога по области составляет 4%.
«Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями среди детей - ниже контрольного уровня в Пензе на 27%. Привиты от гриппа 60,2% населения. Он пока не выявлялся. Подтверждено более 28 тысяч случаев коронавируса. Эпидситуация оценивается как напряженная, но стабильная. 190-205 случаев ежесуточно регистрируется», - рассказал Михаил Перекусихин.
Глава областного управления также подчеркнул, что в праздники не произошло существенного увеличения числа заболевших. 59% заражений происходило через контакты в семьях. Отмечается рост случаев среди пенсионеров и снижение – среди представителей рабочих профессий. Доля внебольничных пневмоний сократилась до 18%.
Михаил Перекусихин отметил, что в выходные снизился и объем тестирований, ведь сотрудники лабораторий также отдыхали. Губернатор призвал наращивать этот показатель.