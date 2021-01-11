Белозерцев поручил подать заявку в президентский фонд на помощь детям с тяжелыми болезнями

11 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания поручил подать заявку от региона на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями в президентский фонд «Круг добра», а также рассчитать потребность субъекта в такой поддержке.

«5 января президент России провел совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. В целях оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, указом главы государства создан Фонд поддержки «Круг добра». Прошу уточнить, какая потребность в такой помощи есть в Пензенской области», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Он потребовал выполнить эту работу оперативно, чтобы регион заявился на поддержку президентского фонда в числе первых и заболевшие дети из Пензенской области смогли воспользоваться дополнительной медпомощью, сообщает пресс-центр облправительства.