Никишин рассказал, кому поможет переливание антиковидной плазмы крови

Согласно докладу министра здравоохранения региона Александра Никишина, предыдущий опыт показал, что ежемесячно комплекты препаратов требуются 3500 пензенцам, что обходится в сумму около 35 млн рублей. Минздрав планирует закупку препаратов, однако вопрос финансирования пока еще не решен до конца.

«Нужно уточнить информацию. Если федеральные средства на покупку лекарств выделяться не будут, мы должны найти решение за счет бюджета региона», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Также он предложил продолжить обеспечивать горячим питанием врачей, которые работают в «красных зонах».

«Мы находили внебюджетные средства на это. Посчитайте, сколько нужно денег и на январь-февраль. Нехорошо опять с протянутой рукой просить предпринимателей, надо посчитать и выделить из бюджета, не такие уж большие деньги», - отметил глава региона.

Кроме того, он поинтересовался, насколько эффективно применения плазмы крови переболевших при лечении коронавируса.

«За время работы антиковидная плазма была использована при лечении 964 пациентов. Плазма, безусловно, очень помогает, но тем, кто находятся в некритическом состоянии. При критическом состоянии она уже не помогает», - отметил Александр Никишин.

Губернатор предложил применять этот метод для лечения даже тех пациентов, состояние которых характеризуется как нетяжелое, но есть тенденции к его ухудшению.

«Плазму нужно переливать даже нетяжелым пациентам на ранней стадии, тем, кому может стать хуже. Давайте увеличивать количество плазмы. У нас очень большое количество переболевших, есть молодые, которые подходят по требованиям и готовы помочь», - призвал он.