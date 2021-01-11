В России предложили лишать водителей прав после трех нарушений в год

Министерство юстиции планирует добавить в проект Кодекса об административных правонарушениях новую норму. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

В частности, предлагается лишать прав водителей за три грубых нарушения правил дорожного движения в год.

В Минюсте предложили и другие новые наказания. Например, срок до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой «накопительной» системе, если их зафиксировали автоматические камеры.

Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет. За это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.

Напомним, с 1 января 2021 года в России вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Изменения, которые касаются водителей, можно посмотреть в нашем материале.