Пензенец после неудачной рыбалки решил взять реванш в домашнем аквариуме

«Если рыбалка не удалась, можно взять реванш дома», - написал автор видео.

Судя по всему, после неудавшейся рыбалки мужчина решил устроить ее в домашних условиях. На ролике рыбак с помощью небольшой удочки пытается выловить добычу прямо из аквариума, в котором плавают яркие экзотические рыбки. Однако и здесь его ждала неудача – на червя не клюнула ни одна из них.

Один из подписчиков отметил, что тоже пробовал попытать счастья в домашнем аквариуме.