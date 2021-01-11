Пензенец после неудачной рыбалки решил взять реванш в домашнем аквариуме

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В пензенском сообществе «НаКрючок» соцсети «ВКонтакте» появился ролик с забавной рыбалкой.
«Если рыбалка не удалась, можно взять реванш дома», - написал автор видео.
Судя по всему, после неудавшейся рыбалки мужчина решил устроить ее в домашних условиях. На ролике рыбак с помощью небольшой удочки пытается выловить добычу прямо из аквариума, в котором плавают яркие экзотические рыбки. Однако и здесь его ждала неудача – на червя не клюнула ни одна из них.
Один из подписчиков отметил, что тоже пробовал попытать счастья в домашнем аквариуме.