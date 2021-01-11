На содержание каменских кладбищ потратят полмиллиона рублей

Администрация города Каменки Пензенской области потратит на содержание местных кладбищ 500 тысяч рублей.

В 2021 году приведут в порядок старое и новое кладбища в городе Каменка, а также место погребения в городе Варежка Каменского района.

Зимой подрядчику, ООО «Каменское ЖКХ», предстоит регулярно очищать тротуары, площадки отдыха и стоянки автомобилей от снега и льда. В теплые времена года специалисты займутся скашиванием травы, вырубкой кустарников и подлеска, профилированием грунтовых дорог, а также очисткой территорий от мусора.

На места погребения завезут чернозем для обсыпки могил, а на новое кладбище подвезут техническую воду в стационарную емкость. В документации госзакупки также отмечается, что в течение 2021 года на могилах умерших установят регистрационные знаки.