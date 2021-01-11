На содержание каменских кладбищ потратят полмиллиона рублей

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В 2021 году приведут в порядок старое и новое кладбища в городе Каменка, а также место погребения в городе Варежка Каменского района.
Зимой подрядчику, ООО «Каменское ЖКХ», предстоит регулярно очищать тротуары, площадки отдыха и стоянки автомобилей от снега и льда. В теплые времена года специалисты займутся скашиванием травы, вырубкой кустарников и подлеска, профилированием грунтовых дорог, а также очисткой территорий от мусора.
На места погребения завезут чернозем для обсыпки могил, а на новое кладбище подвезут техническую воду в стационарную емкость. В документации госзакупки также отмечается, что в течение 2021 года на могилах умерших установят регистрационные знаки.