Скончался известный криминалист, эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

На 82-м году жизни после продолжительной болезни умер психиатр, криминалист и эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов.

«Пришло печальное известие: умер Михаил Викторович Виноградов — психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах «Битвы экстрасенсов», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на группу в соцсети «ВКонтакте».

Это подтвердил и представитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, основанного Михаилом Виноградовым.

По данным Telegram-канала Mash, 19 декабря Виноградов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Источник уточнил, что криминалист находился в тяжелом состоянии и долго болел.

Михаил Виноградов окончил психиатрическую кафедру Первого Московского медицинского института им. Сеченова (сейчас - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова) и аспирантуру Института медико-биологических проблем РАН. Обучался в Академии медицинских наук СССР и вернулся в Первый ММИ им. Сеченова для окончания ординатуры кафедры психиатрии.

Он занимался исследованиями в области психиатрии и применял их выводы на практике, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и оказывал психологическую помощь пострадавшим во время землетрясения в Иране и Армении.

В 2009 году по инициативе Виноградова была основана некоммерческая компания «Лига экстрасенсов РФ».

С начала 2000-х Виноградов занимался составлением психологических портретов преступников. Этой теме он посвятил более 150 научных работ, которые были опубликованы в странах Европы и Азии, а также в США. Психолога часто приглашали на телешоу в качестве эксперта.