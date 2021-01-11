Когда разработают проект реконструкции стадиона «Пенза»

В областном центре приступили к созданию проектной документации по реконструкции стадиона «Пенза» на ул. Гагарина.

Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость контракта по разработке проектной документации и проведению инженерных изысканий – 8 млн 670 тыс. рублей, все средства выделяются из городского бюджета.

Подрядчик, победивший в аукционе, - ПГУАС. Он уже приступил к исполнению контракта. Все работы, согласно документу, должны быть завершены к 15 декабря текущего года.

Напомним, на пресс-конференции по итогам 2020 года мэр Андрей Лузгин сообщил о начале работы над проектной документацией по стадиону «Пенза». Там планируется полностью восстановить футбольное поле, построить спортивный зал.

«Документация должна быть разработана до конца марта, и мы будем проходить отбор по программе Минспорта РФ», - рассказал глава администрации в конце прошлого года.

Ранее информагентство сообщало о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в августе 2020 года объявил о поддержке реконструкции стадиона вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Глава региона поручил в кратчайшие сроки провести экспертизу и разработать проектно-сметную документацию, чтобы проект был включен в программу Минспорта Российской Федерации.

Стадион «Пенза» являлся тренировочной базой для футбольной команды «Зенит» и регбийной команды «Империя», однако с 2012 года спорткомплекс не эксплуатируется, требует капитального ремонта.