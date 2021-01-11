В Пензе при столкновении пазика и иномарки пострадали люди

В Заводском районе Пензы произошла авария, из-за которой два человека попали в больницу.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла 10 января на улице Гагарина. Здесь столкнулись внедорожник Renault Duster и автобус ПАЗ. В результате аварии пассажир и водитель иномарки были госпитализированы с травмами, а управлявший пазиком мужчина получил помощь медиков на месте. По факту происшествия проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не рисковать жизнями и здоровьем участников движения, не превышать скорость и не совершать необдуманных маневров. Особенно осторожными стоит быть на скользкой заснеженной дороге.