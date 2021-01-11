В Пензе пассажир пытался выпрыгнуть из авто на ходу - горожанка

Жительница Пензы сообщила в группе автолюбителей в мессенджере об опасном поведении водителя легковушки.

Женщина уточнила, что машина передвигалась по улице Суворова примерно в час дня. На номере указан 13 регион.

«Водитель ведет себя на дороге неадекватно, пассажир пытался вылезти из машины на светофоре в крайнем левом ряду. В итоге образовался затор», - написала пензячка.

Пользователи посоветовали ей обратиться в дежурную часть регионального управления ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03 либо 102.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Также необходимо перед поездкой проверять состояние авто. Запрещено садиться за руль пьяными и нарушать правила перевозки детей.