Мартин больше не одинок: В пензенский зоопарк приехала невеста для зебры

Мартин жил в зоопарке долгие годы совсем один. Не так давно сотрудники узнали, что это можно исправить, купив очаровательную пару для него. Для этого требовалось 1,5 миллиона рублей, и тогда они обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям региона. Усилиями людей удалось собрать 236 781,5 рублей. Как сообщил директор учреждения Андрей Воскресенский, недостающую сумму добавили из внебюджетных средств зоопарка - и полосатая малышка обрела новый дом.

«Кто-то помогал делом, кто-то - словом, и все это очень ценно. Мы получили сотни сообщений с теплыми словами поддержки. Мы закрываем сбор, потому что…малышка-зебра сегодня утром приехала в свой новый дом - в пензенский зоопарк! Да, мечта сбылась и чудо случилось! Мартин больше не одинок!» - написали в группе.

Работники добавили, что в настоящее время зебру увидеть нельзя – она находится на карантине. Пензенцам предложили придумать имя для новой обитательницы зоопарка.

Подписчики считают, что ей подойдут следующие: Марта, Глория, Лола, Моника, Флора.