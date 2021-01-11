Пользователи гадают, с кем Егор Крид проводит отпуск

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Уроженец Пензы, рэпер Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) отдыхает в Дубае. Он выложил ролик с прогулки в своем Instagram-аккаунте, на котором намекнул, что проводит отпуск в компании девушки.
На видео до лица Егора дотрагивается женская рука, после чего оно заканчивается.
Фолловеры предположили, что спутницей певца может быть 19-летняя TikTok-блогерша Валя Карнавал. Подписчики отметили, что знаменитости постят фото из одних и тех же мест, а некоторые разглядели на девушке джинсовку Егора Крида.
Как сообщает «Блокнот», ранее очевидцы видели пару в аэропорту. Однако певец до сих пор хранит молчание по этому поводу.