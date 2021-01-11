В Пензе сосульки на доме по ул. Заречной угрожают здоровью местных жителей

Подписчик одной из пензенских сообществ соцсети «ВКонтакте» рассказал об опасности, которая нависла над головами жителей дома №1А на улице Заречной.

Горожанин рассказал, что с крыши свисают большие сосульки, готовые сорваться вниз и нанести травму прохожим и местным жителям.

«Трагедия может случиться в любую минуту. Длинные сосульки с глыбой льда свисают с козырька жилого дома прямо над входом в подъезды. В подъезд страшно зайти!» - возмутился автор поста.

Сход наледи и падение сосулек очень опасны: жители Пензы не единожды получали черепно-мозговые травмы, получив глыбой по голове.

За крышами и козырьками подъездов должна ухаживать управляющая компания (УК), в том числе в ее обязанности входит избавление от льда и снега. Для устранения такой проблемы нужно обратиться в УК, телефонный номер которой есть на квитанциях за услуги. В случае, если коммунальщики недобросовестно выполняют свои обязанности, жители могут пожаловаться в Госжилстройтехинспекцию.

Чтобы не пострадать, пензенцам рекомендуют держаться подальше от фасадов домов. Не стоит рисковать и полагаться на счастливый случай – упав на голову сосулька может не только травмировать, но и привести к смерти.