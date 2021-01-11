Как снегопад изменил облик Пензы

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В Пензе прошел сильный снегопад. Белые хлопья засыпали дороги, крыши домов и машин. Горожан порадовал красивый снежный пейзаж за их окнами, а вот водителям пришлось несладко.
Таким зимний город увидела наш фотокорреспондент Юлия Седяшева.
Однако красота обманчива – из-за выпавшего снега, который скрыл гололедицу на дорогах, ситуация для автомобилистов обострилась. Для расчистки снега на улицы выдвинулись городские службы.
10 января в областном минстрое сообщили, что на региональных трассах организовали круглосуточное дежурство спецтехники. Также ранее водителей просили по возможности сократить поездки на личном транспорте.
Полный фоторепортаж заснеженной Пензы можно посмотреть ЗДЕСЬ.