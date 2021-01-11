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11.01.2021г.
В Пензе на трассе столкнулись две фуры. ВИДЕО

В Пензе на трассе столкнулись две фуры. ВИДЕО

Пн, 11.01.21 16:14
Просмотров: 372

В Пензе на трассе М-5 «Урал» днем 11 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Инцидент произошел на перекрестке в районе поселка Монтажный. Автор поста в группе соцсети «ВКонтакте» указал, что большегрузы столкнулись примерно в два часа дня. Судя по кадрам, одна фура врезалась в прицеп второй.

В результате у первой машины сильно разбита передняя часть: отлетел бампер, решетка радиатора и помялся капот. Остальных повреждений не видно.

 

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев управлять машиной исключительно по правилам дорожного движения. Не стоит отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы. Если стало плохо или начало клонить в сон, необходимо остановиться. Нужно помнить, что любое неверное действие может привести к трагедии.

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza
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25.11.2020 10:35
Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе
10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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