В Пензе на трассе столкнулись две фуры. ВИДЕО

В Пензе на трассе М-5 «Урал» днем 11 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Инцидент произошел на перекрестке в районе поселка Монтажный. Автор поста в группе соцсети «ВКонтакте» указал, что большегрузы столкнулись примерно в два часа дня. Судя по кадрам, одна фура врезалась в прицеп второй.

В результате у первой машины сильно разбита передняя часть: отлетел бампер, решетка радиатора и помялся капот. Остальных повреждений не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев управлять машиной исключительно по правилам дорожного движения. Не стоит отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы. Если стало плохо или начало клонить в сон, необходимо остановиться. Нужно помнить, что любое неверное действие может привести к трагедии.