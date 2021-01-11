Сколько заболевших ковидом приходится на 100 тысяч пензенцев

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил актуальные данные о количестве случаев коронавируса на 100 тысяч населения в Приволжском федеральном округе, в том числе – в Пензенской области.

По состоянию на 11 января в регионе этот показатель достиг отметки 2132,4 – это четвертое место по округу. На сегодняшний день в Пензенской области выявлено 28 251 заболевших.

В 12 регионах ПФО число больных на 100 тысяч населения превысило 1000 случаев. Самый высокий показатель – в Ульяновской области (3 148,8), следом идет Нижегородская область (2323,1) и Кировская область (2205,3). Самый низкий показатель сохраняется в Башкирии (515,2) и Татарстане (366,3).

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 15 января. Роспотребнадзор обязует всех носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной.