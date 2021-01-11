Пензенца напугало нечто в черном пакете

В Instagram-аккаунте с пензенскими новостями 10 января один из пользователей поделился снимком черного пакета.

Судя по всему, в пакет кто-то завернул елку, которая напоминает тело.

«Огромная просьба не выкидывать в таком виде елки, так реально заработать инфаркт можно», - призвал подписчик, не уточнив, где именно был сделан снимок.

Один из комментаторов в шутку порекомендовал людям, утилизирующим елку таким способом, клеить предупредительные записки на мешок. Нашлись и те, кто похвалил того, кто так избавился от дерева: «Видок, конечно, неоднозначный. Но ведь человек правильно поступил, упаковав елку! Сохранил чистоту в лифте, подъезде и в мусорке меньше места будет занимать».

Также подписчики вспомнили об акции «Сохрани елку» (0+). В ее рамках елки смогут принести пользу – их отправят фермерам на корм животным. Акция будет проводиться на протяжение двух недель, начиная с 1 января.