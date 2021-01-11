Пензенцы пожаловались на условия в детской областной больнице

Пензячка пожаловалась на условия в инфекционном отделении областной детской больницы. Свое негодование она выразила в посте, опубликованном в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, после пребывания в это лечебном учреждении у нее остались исключительно негативные эмоции: в палатах тесно, не предусмотрены места для матерей.

«В так называемом боксе, размером где-то 4 на 2 м, г-образной формы находились четверо детей и три мамы, одна кровать была свободной. Прохода свободного практически нет, он заставлен тумбочками, обеденным столом (прямо у двери туалета), пеленальным столиком, кушеткой для мамы грудничка. У меня ребенок с ОВЗ, один находиться не может, хотя ему 11 лет, однако для меня места не было. Где я должна была существовать там - неизвестно. «У нас не предусмотрено мест для мам, ложитесь, где хотите», - грубо брякнула мне медсестра. Такого бардака я не встречала нигде», - рассказала она.

Пензячка уверена, что поправиться в таких условиях невозможно из-за постоянного стресса.

«Какие тут санитарно-эпидемиологические нормы? Какое тут выздоровление? Сплошной стресс! На мое счастье, я тоже начала заболевать, и нас перевели в КИМ, где мы в человеческих условиях успешно пролечились и быстро пошли на поправку в светлой чистой палате, с доброжелательным персоналом, хорошим уходом и человеческим отношением», - добавила она.

Под постом с жалобой высказались многие неравнодушные – здесь собралось больше ста комментариев, правда, ни одного положительного отзыва среди них не нашлось.

«Согласна с автором. Жаловались, но, как смотрю, ничего не изменилось», «тоже приходилось там побывать. Все описано точь-в-точь», «тоже лежали там. На одной кровати мама с ребенком. Малыш был до года и постоянно на руках. Извиняюсь за подробности, но даже в туалет только с ребенком на руках: нет там условий», «та же самая ситуация, что и у автора поста. Только ребенок подхватил на пятый день ротавирус, так как рядом девочку постоянно рвало, и нас перевели в КИМ» - поделились пензенцы.

Чтобы разобраться в ситуации, ИА отправило запрос в министерство здравоохранения Пензенской области.