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11.01.2021г.
Дольщики второй очереди «Лукоморья» получат ключи от квартир в январе

Дольщики второй очереди «Лукоморья» получат ключи от квартир в январе

Пн, 11.01.21 21:15
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Вторую очередь проблемного ЖК «Лукоморье» в селе Засечном Пензенского района сдали в эксплуатацию 25 декабря прошлого года, однако собственники пока так и не получили ключи от квартир. Когда это произойдет, выяснили журналисты информагентства.

Мы связались с директором фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области Ириной Шульгиной. Она сообщила, что в настоящее время идет постановка объекта на кадастровый учет.

«Как только каждой квартире будет присвоен кадастровый номер, ЖСК будет подписывать акт приема-передачи конкретному дольщику его квартиры. Это вопрос одного-двух дней. Как только появятся кадастровые имена, квартиры будут передаваться. Я думаю, что до конца недели вопросы решатся, и, соответственно, с 18 января люди начнут получать ключи», - пояснила Ирина Шульгина.

Отметим, что достройки второй очереди ЖК «Лукоморье» ожидают 77 семей. Начинала возводить комплекс компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась. В декабре 2019 года федеральный Фонд защиты прав дольщиков принял решение о целесообразности достройки дома, в 2020-м обязательства застройщика перешли к региональному фонду.

Вторая очередь «Лукоморья» - шестой по счету проблемный объект в регионе, который ввели в эксплуатацию. Также Ирина Шульгина рассказала о тех домах, которые планируется сдать в ближайшие полгода. Так, в марте будут завершены работы на проблемном объекте по ул. Рахманинова, соответственно, на начало апреля намечен ввод в эксплуатацию. В конце мая будет готов и объект на ул. Пушкина, а значит, в первых числах июня его тоже ждет сдача.

Больше о решении проблемы обманутых дольщиков в Пензенской области можно узнать в спецразделе на сайте информагентства.

Источник фотографии: http://zhil.pnzreg.ru/news/obshchestvo/4656/
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10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
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29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
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23.12.2020 05:12
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21.12.2020 05:00
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