Дольщики второй очереди «Лукоморья» получат ключи от квартир в январе

Вторую очередь проблемного ЖК «Лукоморье» в селе Засечном Пензенского района сдали в эксплуатацию 25 декабря прошлого года, однако собственники пока так и не получили ключи от квартир. Когда это произойдет, выяснили журналисты информагентства.

Мы связались с директором фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области Ириной Шульгиной. Она сообщила, что в настоящее время идет постановка объекта на кадастровый учет.

«Как только каждой квартире будет присвоен кадастровый номер, ЖСК будет подписывать акт приема-передачи конкретному дольщику его квартиры. Это вопрос одного-двух дней. Как только появятся кадастровые имена, квартиры будут передаваться. Я думаю, что до конца недели вопросы решатся, и, соответственно, с 18 января люди начнут получать ключи», - пояснила Ирина Шульгина.

Отметим, что достройки второй очереди ЖК «Лукоморье» ожидают 77 семей. Начинала возводить комплекс компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась. В декабре 2019 года федеральный Фонд защиты прав дольщиков принял решение о целесообразности достройки дома, в 2020-м обязательства застройщика перешли к региональному фонду.

Вторая очередь «Лукоморья» - шестой по счету проблемный объект в регионе, который ввели в эксплуатацию. Также Ирина Шульгина рассказала о тех домах, которые планируется сдать в ближайшие полгода. Так, в марте будут завершены работы на проблемном объекте по ул. Рахманинова, соответственно, на начало апреля намечен ввод в эксплуатацию. В конце мая будет готов и объект на ул. Пушкина, а значит, в первых числах июня его тоже ждет сдача.

Больше о решении проблемы обманутых дольщиков в Пензенской области можно узнать в спецразделе на сайте информагентства.