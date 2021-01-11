Один из районов Пензенской области зарегистрировал свой бренд

В пресс-центре правительства Пензенской области сообщили, что администрация Мокшанского района зарегистрировала свой бренд в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

В реестр знак «Мокшан – история рядом» был внесен еще 23 декабря прошлого года, в январе же было получено свидетельство о регистрации. Стоит отметить, что Мокшанский район стал третьим среди муниципальных образований региона, которые узаконили свой бренд.

Напомним, товарный знак района победил в региональном конкурсе турмаршрутов в 2019 году. Он, а также бренды Спасского и Бессоновского районов в качестве приза получили денежные сертификаты на регистрацию в Федеральной службе интеллектуальной собственности.