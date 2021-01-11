За декабрь в Пензенском перинатальном центре родились десять двойняшек

В Instagram-аккаунте областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко сообщили, сколько малышей появилось на свет в Пензенском перинатальном центре за декабрь.

В семьях появились 377 новорожденных: 192 мальчика и 185 девочек. Медики рассказали, что в декабре родились десять двойняшек, четыре из них – после ЭКО.

Из всех декабрьских малышей 153 – первенцы в своих семьях, вторые по счету – 147 детей, третьи – 56, четвертые - 12, пятые – 4. Еще три младенца – шестые по счету дети в семьи, и два – седьмые.

«Мы желаем новорожденным расти здоровенькими, а мамочек малышей ждем в наш Пензенский перинатальный центр еще не раз», - отметили врачи.