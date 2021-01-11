Площадь Ленина в Пензе стала местом встречи любителей скандинавской ходьбы

С каждым годом скандинавская ходьба в Пензенской области становится все более популярной. Сейчас ей увлечены тысячи жителей региона. Летом они собираются на большой фестиваль-марафон, но и зимой не оставляют любимое занятие. В регионе сейчас действует около 30 клубов, где занимаются этим видом спорта.

«Занимаюсь для здоровья, чтобы ноги бегали, чтобы весело было жить и радоваться», - прокомментировала жительница города Пензы Галина Балакина.

«Сейчас Covid-19. Дыхательные упражнения очень даже хорошо помогают легким. Особенно на свежем воздухе», - отметила жительница города Пензы Нина Горбачева.

«У нас два или три человека заболело из 500. Сейчас мы занимаемся по своему графику. Кто ходит два раза в неделю, кто - три, а кто-то и каждый день», - рассказала координатор движения «Содружество клубов скандинавской ходьбы по-пензенски» Светлана Грачева.

Такие мастер-классы в центре Пензы любители скандинавской ходьбы проводят в январе уже четвертый год подряд. Обычно после этого их ряды пополняются новыми приверженцами здорового образа жизни, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.