В Пензе прошел концерт епархиального камерного хора «Спас»

В пензенской областной филармонии накануне звучали песни в исполнении солистов епархиального камерного хора «Спас». Новая программа, посвященная теме Рождества Христова, готовилась в течение трех месяцев.

Первый в наступившем году концерт хора «Спас» стал чем-то вроде экзамена, ведь с момента последнего выступления перед зрителями коллектив обновился почти на треть. Но многочисленные репетиции, начиная с октября, дали возможность подготовить большую программу, одинаково интересную и людям воцерковленным, и тем, кто далек от веры.

«Это русские, украинские, английские, немецкие и французские произведения. Для простого человека, который хочет послушать простую рождественскую музыку, мы стараемся предложить большой выбор», - рассказал руководитель епархиального камерного хора «Спас» протоиерей Владимир Ольхов.

«Это пение сближает с Богом и успокаивает. Забываешь о всяких проблемах и получаешь удовольствие от пения», - прокомментировал солист епархиального камерного хора «Спас» Егор Кошельков.

В ближайшее время хор под руководством протоиерея Владимира Ольхова начнет подготовку к новому концерту. Его посвятят другому большому православному празднику - Пасхе. Она в 2020 году будет отмечаться 2 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.