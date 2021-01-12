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12.01.2021г.
Проект «Мобильная лекотека» помог нескольким десяткам пензенских семей

Проект «Мобильная лекотека» помог нескольким десяткам пензенских семей

Пн, 11.01.21 23:53
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Современные методы работы освоили в региональном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Там реализуется проект «Мобильная лекотека», который в 2020 году помог нескольким десяткам семей правильно выстроить воспитание ребятишек с особенностями здоровья. Учреждение получило финансовую поддержку столичного детского фонда. Специалисты отобрали оптимальные и в то же время простые для понимания техники и методики и в новом году готовы делиться ими еще активнее.

Несколько недолгих консультаций по видеосвязи и родители дошкольников с особенностями здоровья получают методики коррекционной работы на дому. С семьями работают четыре специалиста: логопед, дефектолог, клинический психолог и психолог педагог.

«Очень часто родители детей с ОВЗ относятся более лояльно к детям, не соблюдают режимы дня, иногда идут на уступки. Это не всегда является верным моментом. У детей возникает некая тревожность, они могут капризничать и не всегда выполнять требования, которые к ним предъявляют», - рассказала клинический психолог «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пензенской области Елена Серова.

Комплекс занятий для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, состоит из доступных каждому такому ребенку упражнений - по развитию памяти, внимания, мелкой моторики и речи.

«Сначала мы очень переживали. Думали, что это не будет востребовано и что мы выбираем себе какую-то облегченную форму. Оказалось - это не так. Одной семье был нужен как раз такой спектр специалистов. Они втроем-вчетвером обрабатывали одну семью», - поделилась директор «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пензенской области Елена Коломенцева.

Поначалу занятия проводились на дому, но затем вмешалась пандемия. Тем не менее, за 2020 год специалисты провели 280 консультаций. В 2021-ом их количество увеличится, как и число семей, которым в центре окажут такую нужную услугу бесплатно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
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23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
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