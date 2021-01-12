Проект «Мобильная лекотека» помог нескольким десяткам пензенских семей

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Несколько недолгих консультаций по видеосвязи и родители дошкольников с особенностями здоровья получают методики коррекционной работы на дому. С семьями работают четыре специалиста: логопед, дефектолог, клинический психолог и психолог педагог.
«Очень часто родители детей с ОВЗ относятся более лояльно к детям, не соблюдают режимы дня, иногда идут на уступки. Это не всегда является верным моментом. У детей возникает некая тревожность, они могут капризничать и не всегда выполнять требования, которые к ним предъявляют», - рассказала клинический психолог «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пензенской области Елена Серова.
Комплекс занятий для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, состоит из доступных каждому такому ребенку упражнений - по развитию памяти, внимания, мелкой моторики и речи.
«Сначала мы очень переживали. Думали, что это не будет востребовано и что мы выбираем себе какую-то облегченную форму. Оказалось - это не так. Одной семье был нужен как раз такой спектр специалистов. Они втроем-вчетвером обрабатывали одну семью», - поделилась директор «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пензенской области Елена Коломенцева.
Поначалу занятия проводились на дому, но затем вмешалась пандемия. Тем не менее, за 2020 год специалисты провели 280 консультаций. В 2021-ом их количество увеличится, как и число семей, которым в центре окажут такую нужную услугу бесплатно, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.