Пенсионерка из Пензы перевела мошенникам более 1 500 000 рублей

Жительница нашего города, несмотря на начало года, сделала неудачное капиталовложение. Она лишилась крупной суммы.

Женщина в надежде увеличить свои накопления нашла способ сделать это в интернете. На глаза ей попался сайт, где обещали выгоду путем вложений в ценные бумаги. Через некоторое время ей позвонила незнакомка, которая представилась финансовым директором организации. Она сказала, что клиентке нужно приобрести акции. В итоге, первая покупка обошлась пензячке в 400 тысяч рублей, вторая - в аналогичную сумму. За месяц потерпевшая перевела около полутора миллионов рублей, 100 тысяч из которых она взяла в кредит. За это время гражданка якобы заработала 340 евро. Но когда попыталась снять их, у нее не получилось. Тогда она и поняла, что стала жертвой обмана.

«Полиция Пензенской области предупреждает! Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам обещают доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги, участвую в биржевых торгах или спортивных событиях, -помните, что так действуют мошенники. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, прочитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы», - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают тех, кто может быть причастен к этому случаю мошенничества, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.