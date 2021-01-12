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12.01.2021г.
Анализы на Covid-19 будут брать в двух новых лабораториях Пензенской области

Анализы на Covid-19 будут брать в двух новых лабораториях Пензенской области

Вт, 12.01.21 02:48
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За прошедшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 196 жителей Пензенской области. Таким образом, общее количество инфицированных на данный момент у нас составляет - 28251 человек. О том, как остановить рост числа заболевших говорили на совещании в областном правительстве.

Количество заболевших растет, а вот тестов на Covid-19 в Пензенской области стали делать меньше, чем в 2020 году. Это объясняется режимом работы медучреждений в праздники. С этого понедельника, 11 января, график налажен. В 2021-ом анализы будут брать еще в двух новых лабораториях. Благодаря этому количество обследованных на 100 тысяч населения увеличится с 267 до 360. Большие надежды и на вакцину.

«870 человек получили вакцину, 160 - вторую ревакцинацию. Сейчас в регион поставлены три тысячи вакцин. Они развозятся по тем пунктам, которые у нас работают», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Дополнительное холодильное оборудование сейчас закупают для межрайонных и участковых больниц региона. Температура для хранения отечественной вакцины «Спутник V» должна быть не выше минус 18 градусов. Необходимые условия, чтобы делать прививки по всей области создадут уже к концу января.

«Я лично хотел сделать вакцину, но не успел, заболел. Потому что, например, коронавирус - сложный процесс, а у тех, кто еще в сентябре принял вакцину, у них сейчас никаких проблем нет», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В марте в Пензенской области ожидают поставку еще одной отечественной вакцины «вектор». А потому сейчас важно наладить координацию всего процесса, для этого в регионе планируют создать специальный телефон, по которому каждый житель сможет получить ответы на все вопросы о прививочной кампании, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
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29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
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25.12.2020 05:13
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23.12.2020 05:12
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21.12.2020 05:00
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