Анализы на Covid-19 будут брать в двух новых лабораториях Пензенской области

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Количество заболевших растет, а вот тестов на Covid-19 в Пензенской области стали делать меньше, чем в 2020 году. Это объясняется режимом работы медучреждений в праздники. С этого понедельника, 11 января, график налажен. В 2021-ом анализы будут брать еще в двух новых лабораториях. Благодаря этому количество обследованных на 100 тысяч населения увеличится с 267 до 360. Большие надежды и на вакцину.
«870 человек получили вакцину, 160 - вторую ревакцинацию. Сейчас в регион поставлены три тысячи вакцин. Они развозятся по тем пунктам, которые у нас работают», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.
Дополнительное холодильное оборудование сейчас закупают для межрайонных и участковых больниц региона. Температура для хранения отечественной вакцины «Спутник V» должна быть не выше минус 18 градусов. Необходимые условия, чтобы делать прививки по всей области создадут уже к концу января.
«Я лично хотел сделать вакцину, но не успел, заболел. Потому что, например, коронавирус - сложный процесс, а у тех, кто еще в сентябре принял вакцину, у них сейчас никаких проблем нет», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
В марте в Пензенской области ожидают поставку еще одной отечественной вакцины «вектор». А потому сейчас важно наладить координацию всего процесса, для этого в регионе планируют создать специальный телефон, по которому каждый житель сможет получить ответы на все вопросы о прививочной кампании, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.