Пензенцев просят не загораживать контейнерные площадки машинами

Твердых коммунальных отходов за праздничные дни стало больше, поэтому возникла необходимость чаще от них избавляться, в связи с чем водителей просят не создавать помех при оказании коммунальной услуги. В компании пояснили, что припаркованные у баков машины не дают проехать мусоровозам, что негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.

«Мы напоминаем жителям региона, что мусоровоз – это крупногабаритный спецтранспорт, который к тому же имеет большой радиус поворота. Если машина не может подъехать к бакам и опустошить их, мусоровоз в итоге уезжает, так и не забрав отходы», – уточнил регоператор.

Это не первый случай, когда припаркованные автомобили создают проблемы для коммунальщиков. Так, в декабре на Привокзальной площади станции «Пенза-1» службам пришлось прибегнуть к услугам эвакуатора, чтобы почистить снег.