Пензенцам предложили встретить старый Новый год так, как это делали в СССР

В музее имени Ульянова в Пензе открылась тематическая выставка (0+).

Перешагнуть порог и вернуться на десятилетия назад. В путешествие во времени можно отправиться в музее имени Ульянова. К празднованию старого Нового года там приурочили открытие тематической экспозиции.

«Выставка так и называется - «Старый Новый год». Посвящена она Новому году в Советском Союзе», - рассказала заведующая музеем имени Ульянова Лариса Панова.

Под экспозицию отвели целый выставочный зал. Атмосферу советского прошлого создают атрибуты того времени. Посуда, одежда, новогодние открытки и, конечно, игрушки. Историю буквально собирали по крупицам. Что-то принесли из дома сотрудники музея. Некоторые экспонаты из частных коллекций.

«Здесь у нас представлены новогодние елочные украшения, игрушки, предоставленные нам коллекционером Анной Скворцовой. Еще у нас есть новогодние открытки, которые некогда принадлежали одному из жителей города - Сергею Ивановичу Сахарову», - пояснила заведующая музеем имени Ульянова Лариса Панова.

Посетить выставку могут все желающие в любые дни с 10:00 до 17:00 кроме понедельника. Помимо этого, на время святок в музее подготовили всевозможные игры и квесты.

«От Рождества до Крещения у нас в музее запланированы различные фольклорные мероприятия и всевозможные квесты. Все они будут проводиться по предварительному заказу, если у нас будут посетители», - рассказала Лариса Панова.

Более подробную информацию можно получить в музее имени Ульянова и на официальных страницах учреждения в социальных сетях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.