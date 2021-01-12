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12.01.2021г.
Пензенцам предложили встретить старый Новый год так, как это делали в СССР

Пензенцам предложили встретить старый Новый год так, как это делали в СССР

Вт, 12.01.21 04:46
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В музее имени Ульянова в Пензе открылась тематическая выставка (0+).

Перешагнуть порог и вернуться на десятилетия назад. В путешествие во времени можно отправиться в музее имени Ульянова. К празднованию старого Нового года там приурочили открытие тематической экспозиции.

«Выставка так и называется - «Старый Новый год». Посвящена она Новому году в Советском Союзе», - рассказала заведующая музеем имени Ульянова Лариса Панова.

Под экспозицию отвели целый выставочный зал. Атмосферу советского прошлого создают атрибуты того времени. Посуда, одежда, новогодние открытки и, конечно, игрушки. Историю буквально собирали по крупицам. Что-то принесли из дома сотрудники музея. Некоторые экспонаты из частных коллекций.

«Здесь у нас представлены новогодние елочные украшения, игрушки, предоставленные нам коллекционером Анной Скворцовой. Еще у нас есть новогодние открытки, которые некогда принадлежали одному из жителей города - Сергею Ивановичу Сахарову», - пояснила заведующая музеем имени Ульянова Лариса Панова.

Посетить выставку могут все желающие в любые дни с 10:00 до 17:00 кроме понедельника. Помимо этого, на время святок в музее подготовили всевозможные игры и квесты.

«От Рождества до Крещения у нас в музее запланированы различные фольклорные мероприятия и всевозможные квесты. Все они будут проводиться по предварительному заказу, если у нас будут посетители», - рассказала Лариса Панова.

Более подробную информацию можно получить в музее имени Ульянова и на официальных страницах учреждения в социальных сетях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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25.11.2020 10:35
Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе
10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
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29.12.2020 20:25
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29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
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18.12.2020 20:56
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