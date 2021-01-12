В сетке информационного вещания телеканала «Экспресс» произошли изменения

В новый год - в новом формате. Так, первый вечерний выпуск «Событий» теперь будет начинаться на полчаса раньше - в 17:30. А сразу после него в эфир выйдет программа «Экспресс. Тема» (16+).

11 января собеседницей ее автора - Павла Прохоренкова станет главный врач «Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирина Пузракова. Речь пойдет о том, как настроить себя на рабочий лад после длительных праздников.

«Избыточный вес, стресс и какие-то другие психологические факторы негативно влияют на наше состояние, и мы не хотим выходить на работу по двум причинам. Первая - психологическая, когда нам не хочется выходить из-за расслабленного состояния и выдвигаться резко в трудовой процесс. Второе - физическое состояние, когда наш организм просто не способен резко перестроиться и полноценно выполнять трудовую функцию», - пояснила Ирина Пузракова.

Более подробно о том, что такое постпраздничный синдром и как с ним правильно бороться - вы узнаете из программы «Экспресс. Тема». Она выйдет в эфир сразу после вечернего выпуска новостей - в 17:55, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.