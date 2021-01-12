print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -10
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
-10 оС
10:08
12.01.2021г.
Гришаев рассказал, когда полностью завершится реконструкция дороги на ул. 40 лет Октября

Гришаев рассказал, когда полностью завершится реконструкция дороги на ул. 40 лет Октября

Вт, 12.01.21 07:38
Просмотров: 561

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев рассказал в программе «Кабинет министров» (16+) о планах по реконструкции дороги по улице 40 лет Октября.

Министр сообщил, что в регионе трудятся сильные дорожные организации, которые качественно выстроили работу. Кроме того, их деятельность постоянно находится на контроле, в том числе губернатора Ивана Белозерцева.

Александр Гришаев уточнил, что в 2020 году ввели в эксплуатацию первую очередь улицы 40 лет Октября.

«Хотя должны были сдать объект в 2021 году. Сейчас мы активно ведем строительство второй и третьей очередей. Объем, конечно, солидный. По второй очереди остается освоить около полмиллиарда рублей, ввод по контракту - в 2022 году, будем стремиться сделать раньше, но это все будет зависеть от выделения средств из федерального бюджета. Третья очередь - очень капиталоемкий объект. Это путепровод и над железной дорогой, и над рекой - около 600 метров вся его протяженность будет. 2,5 миллиарда на эти цели у нас осталось. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025-2026 годы, но будем стремиться сделать его раньше», - пояснил министр корреспонденту телеканала «Экспресс» Альбине Баишевой.

Напомним, первый этап реконструкции дороги, которая соединяет федеральную трассу, Спутник и Терновку, завершили осенью. Всего на ремонт проезжих частей в регионе в 2020 году выделили 3 млрд 83,298 млн рублей, из них 2 млрд 304,1 млн рублей – из федерального бюджета.

Читайте также:
Застрявшая под мостом в Пензе фура спровоцировала пробку
09:45
В ПФР сообщили, кому повысят пенсию до 30 тысяч рублей
09:34
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе
10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Гастарбайтеры из Узбекистана рассказали о любви и жизни в Пензе
10.01.2021 03:32
Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым
09.01.2021 03:48
«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт
08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс