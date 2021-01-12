Гришаев рассказал, когда полностью завершится реконструкция дороги на ул. 40 лет Октября

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев рассказал в программе «Кабинет министров» (16+) о планах по реконструкции дороги по улице 40 лет Октября.

Министр сообщил, что в регионе трудятся сильные дорожные организации, которые качественно выстроили работу. Кроме того, их деятельность постоянно находится на контроле, в том числе губернатора Ивана Белозерцева.

Александр Гришаев уточнил, что в 2020 году ввели в эксплуатацию первую очередь улицы 40 лет Октября.

«Хотя должны были сдать объект в 2021 году. Сейчас мы активно ведем строительство второй и третьей очередей. Объем, конечно, солидный. По второй очереди остается освоить около полмиллиарда рублей, ввод по контракту - в 2022 году, будем стремиться сделать раньше, но это все будет зависеть от выделения средств из федерального бюджета. Третья очередь - очень капиталоемкий объект. Это путепровод и над железной дорогой, и над рекой - около 600 метров вся его протяженность будет. 2,5 миллиарда на эти цели у нас осталось. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025-2026 годы, но будем стремиться сделать его раньше», - пояснил министр корреспонденту телеканала «Экспресс» Альбине Баишевой.

Напомним, первый этап реконструкции дороги, которая соединяет федеральную трассу, Спутник и Терновку, завершили осенью. Всего на ремонт проезжих частей в регионе в 2020 году выделили 3 млрд 83,298 млн рублей, из них 2 млрд 304,1 млн рублей – из федерального бюджета.