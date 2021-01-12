По Пензенской области очисткой дорог занимаются более 200 единиц спецтехники

Организация круглосуточно дежурства и полученные данные с метеопостов позволили подрядным организациям, отвечающим за содержание дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, своевременно приступить к очистке проезжей части от снега.
Сейчас на автомагистралях региона во всех районах работает 220 единиц спецтехники. С целью недопущения образования гололедицы, уже высыпано более 3000 тонн пескосолянной смеси. В связи со сложившимися погодными условиями, водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, а по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте, сообщает телеканал «Экспресс
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Видео предоставлено телеканалом.