Студент из Пензы занял призовое место на престижном всероссийском конкурсе

Представитель госуниверситета успешно справился со всеми заданиями и получил звание вице-мистера.

Этот кубок Даниил Илюшкин привез в Пензу не со состязаний атлетов, а с конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество России». Пока для приза ищут место, молодой человек делится своими впечатлениями. После сложного отбора и напряженного графика единственное, о чем мечтает парень - хорошенько выспаться.

«Волнительного ничего не было, на самом деле. Все шло, конечно, с трудом, но шло как шло. Самое сложное – спать по три часа в сутки, ничего не есть и не пить. Постоянно репетировать», - поделился вице-мистер всероссийского конкурса «Мисс и Мистер студенчество России» Даниил Илюшкин.

В 14 всероссийском конкурсе принимали участие более 70 студентов из разных регионов страны. Визитки и творческие номера они представляли в дистанционном формате. По словам Даниила и его наставника: самое сложное в таких условиях - раскрыть весь свой потенциал.

«В финал проходили через сложную систему отбора. Члены регионального жюри выбирали пять юношей и пять девушек так же, как это происходит на конкурсе «Евровидение». Еще по одному человеку выбирали голосованием во время полуфинала. Наш юноша прошел сразу с третьего места в финал без каких-либо сложностей», - пояснила методист центра культуры ПГУ, региональный координатор конкурса «Мисс и Мистер студенчество России» Кристина Злыднева.

После короткого отдыха Даниила ждет новое испытание - впереди у студента второго курса Пензенского госуниверситета экзаменационная сессия, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.