Выстраиваются ли в очереди пензенцы, чтобы сдать тест на Covid-19

Под конец новогодних праздников жители столицы начали выстраиваться в очереди, чтобы сдать тест на Covid-19. Повысился ли спрос на анализы в пензенских лабораториях выяснили журналисты информагентства.

Возросший спрос на коронавирусные тесты после новогодних праздников отметили журналисты из Москвы. По их словам, людям приходится стоять в очереди около часа, чтобы сдать тест на Covid-19. Ведь многие работодатели, как отмечается в материалах, начали требовать справки о результатах теста ПЦР от подчиненных. Мы позвонили в медицинские лаборатории Пензы, чтобы выяснить, возник ли ажиотаж на тесты Covid-19 в нашем городе.

В диагностическом центре «Наука» сообщили, что записаться на тест ПЦР можно хоть утром на следующий день, а значит, проблем с большой численностью клиентов у них нет. В «KDL» по телефону сообщили, что тесты методом ПЦР они не делают, но проблем, например, со сдачей анализов на определение антител коронавируса класса M и G не должно возникнуть.

«Приходите завтра, без записи. Больших очередей у нас нет, два-три человека, может быть, и то не всегда», — рассказали в лаборатории.

В лаборатории «Гемотест» сотрудница по телефону отметила, что сдать анализ можно согласно графику работы организации.

«Для сокращения времени пребывания в лабораторном отделении предлагаем оформить предварительный заказ», — добавила она.

Делаем вывод: в Пензе на данный момент нет повышенного спроса на коронавирусные тесты в лабораториях.