Коронавирус унес жизни еще двух пензенцев

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Пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила о гибели еще двух пензенцев, которые не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 88-летнего мужчины и 83-летней женщины. Оба пациента страдали от тяжелых хронических заболеваний, однако причиной летального исхода стал осложненный пневмонией коронавирус.
Чтобы не заболеть, Роспотребнадзор рекомендует носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.