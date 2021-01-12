Коронавирус унес жизни еще двух пензенцев

Пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила о гибели еще двух пензенцев, которые не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 88-летнего мужчины и 83-летней женщины. Оба пациента страдали от тяжелых хронических заболеваний, однако причиной летального исхода стал осложненный пневмонией коронавирус.

Чтобы не заболеть, Роспотребнадзор рекомендует носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.